"فتاوى رمضان" لأول مرة من المدينة المنورة على "اقرأ"

تقوم قناة اقرأ لأول مرة ببث مباشر لبرنامج "فتاوى رمضان" للشيخ عبدالله المصلح، من المدينة المنورة.

البرنامج تقدمه القناة على مدار ٢٢ عاما، ويستقبل استفسارات المشاهدين حول العالم عن أحكام الصيام، وكفارته ومبطلاته، وعن أهمية القيام وقراءة القرآن، وكيف يقضي المسلم شهر رمضان في الطاعة، إلى جانب العديد من الأمور التي تخص شهر رمضان، ويمكن للمشاهدين التواصل مع البرنامج عبر الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة الردود على استفساراتهم على الهواء مباشرة أو من خلال منصة تابع.

البرنامج يعرض يوميا الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر على الهواء مباشرة.