"شبانة": نقدم كل الدعم المعنوي والمادي لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

نعى الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأهرام الرياضي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميل الصحفي بجريدة الخميس محمود رياض، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال "شبانة" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن النقابة كانت تقدم كل الدعم للزميل الراحل قبل وفاته، كما يتقدم كل الدعم المادي والمعنوي لأسرته وأطفاله، وذلك بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، مؤكدًا أن النقابة تتخذ الآن الإجراءات القانونية حيال ذلك.





وكان قد أعلن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن وفاة الزميل محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس، منذ قليل، متأثرًا بإصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا المستجد.





وقال "يونس" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الراحل الشاب كان بلا عمل بعد غلق جريدة الخميس، ولم يكن يخرج إلا بحثًا عن فرصة عمل، وأصابه دور برد مصحوبًا بحرارة، كما أخبره وقتها، ومكث نحو ١٠ أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة، ويقضي ٥ أيام، ثم تم نقله بعدها لمستشفى العزل في العجوزة، حيث فاضت روحه بعد ظهر اليوم.





وأضاف أن الراحل لديه طفلين، عام ونصف و٨ أعوام، تم حجزهم في الحجر الصحي أيضًا مع زوجته، بعد أن أظهر التحليل حمل الطفلين للفيروس، فيما لم يثبت إصابة طفليه الآخرين، مؤكدًا أن بيت العائلة في أوسيم به حالات مشتبه بها، بين إخوته وأبناءئهم.





وتابع: "هذه لحظة حزينة، تستلزم التضامن والتكاتف مع الأسرة المنكوبة من نقابة الصحفيين، ومن وزارة التضامن الاجتماعي، إرفعوا الأكف لله أن يرحم محمود وأسألك الدعاء لأهله وزوجته وأطفاله الأربعة بتجاوز المحنة"



وكان قد صرح أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيي، إن الزميل الراحل، شعر بأعراض الإصابة بكورونا، وتم التواصل من خلال رئيس لجنة الرعاية ونقيب الصحفيين الاستاذ ضياء رشوان مع غرفة مجلس الوزراء، وتم احتجازه بمستشفى حميات أمبابة.





وأضاف "عبدالمجيد" في بيان سابق له، أنه خلال فترة الاحتجاز بمستشفى حميات إمبابة، أجريت له ثلاث مسحات، الأولى والثانية، لم تظهر إذا كانت سلبي أو إيجابي، والمسحة الثالثة أظهرت ايجابية الإصابة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث وضع على جهاز تنفس.





وأكد "عبدالمجيد" أنه خلال الأسبوع الماضي قمت بالتواصل مع الجهات الرسمية، لإجراء مسحات لأسرته، وشقيقه عباس المخالط له في التنقلات، وللأسف أظهرت المسحات إصابة ثلاثة من أطفاله الأربعة.





وشدد عبدالمجيد على أن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، تتواصل بشكل لحظي، لمتابعة حالة الابناء، ودعم أسرته.





وتابع: "نسأل المولى عزوجل أن يتغمده برحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، الزميل الراحل هو الحالة الإيجابية الوحيدة التي ظهرت بين الصحفيين، وستعلن اللجنة بيانها الثالث بشأن ما تم مع حالات الاشتباه الآخرى".