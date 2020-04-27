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الكشف عن القائمة السوداء في ريال مدريد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:32 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني يستعد لإعارة عدد كبير من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت ماركا أنه رغم الأوضاع الغريبة حالياً مع تفشي أزمة فيروس كورونا، فإن إدارة النادي "الملكي"، تتوقع صيفاً حافلاً بالصفقات بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول، ويحتاجون لفرصة المشاركة بالمباريات في أندية أخرى.

وأضافت أن القائمة تتضمن عدداً من اللاعبين مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، وأخرين يتطلعون لتجربتهم الأولى في الملاعب الأوروبية، مثل البرازيلي رينير جيسوس المرجح انضمامه إلى ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم الحالي 2019-2020، شهد تجارب متباينة للاعبي الريال المعارين، حيث حالف النجاح الكبير كلا من المغربي أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند الألماني وسيرخيو ريجليون في إشبيلية الإسباني والنرويجي مارتن أوديغارد في ريال سوسيداد الإسباني فيما فشل الأوكراني أندري لونين مع ليجانيس ثم بلد الوليد، والأمر ذاته مع كل من خورخي دي فروتوس وخافي سانشيز مع بلد الوليد أيضاً.

وكشفت ماركا عن قرار من جانب إدارة النادي بإعادة التفكير في طريقة إدارة صفقات إعارة اللاعبين، وإنشاء قسم خاص بهم داخل الإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص بتلك الصفقات.

وأضافت أن سوق الانتقالات الصيفية المرتقبة ربما يشهد إعارة نحو عشرة لاعبين من قائمة الفريق الأول فقط.

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