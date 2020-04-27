الزمالك يحسم موقفه من رحيل جنش





حسم نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن رحيل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض.





وكانت العديد من الأنباء قد انتشرت في الفترة الأخيرة تشير إلى احتمالية رحيل جنش عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.





واستقر مسئولو القلعة البيضاء على التمسك ببقاء جنش في الفريق ورفض رحيله عن الفريق في الصيف القادم.





وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأحمر في أنه يرفض فكرة رحيل جنش لأنه يراه من الحراس المميزين الذين لا يجب أن يتخلى عنهم الفريق.



