تصدر الفنانة أمينة خليل تريند جوجل بعد ظهزرها في "رامز مجنون رسمي"

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تصدرت الفنانة أمينة خليل تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذالك بعد استضافتها مع الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" وقبل انتهاء الحلقة.





برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة أحد النجوم واقناعهم بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يقوم فيه الضيف بالإجابة على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليهم الإعلامية أروى والتي معروف عنها مصداقيتها مع الفنانين ولكن يتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ببعض الصور والتي آخرهم صورة رامز جلال بمظهره المرعب.

