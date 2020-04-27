Advertisements

قرار جديد من رابطة الدوري الإيطالي بشأن استئناف الكالتشيو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:03 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، اليوم الإثنين، إنه بصدد مراجعة خطة استئناف النشاط الكروي، وأنه سيبذل قصارى جهوده لاستيفاء كل الشروط اللازمة لعودة التدريبات في 18 مايو  المقبل.

وأشار غرافينا في تصريحات نشرها الاتحاد عبر موقعه الرسمي: "نعمل على استئناف كرة القدم في أجواء آمنة، وليس لمجرد استئنافها فقط، سنظل على تواصلنا مع المؤسسات بهدف التعاون وتقديم المقترحات، واستلام الملاحظات، وتقديم الحلول".

وأضاف: "وضعت اللجنتان الفنية والطبية بالاتحاد بروتوكولاً صارماً للغاية، مثلما فعلت كل القطاعات التي ترغب في عودة نشاطها، ولكننا مستعدون لتطبيقه وتعديله بعد استلام تعليمات اللجنتين، واللجنة الأولمبية الإيطالية".

وتأتي تصريحات غرافينا بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، عن عودة تدريبات الفرق الرياضية الفردية في 4 مايو  المقبل، بينما ستنتظر الفرق الجماعية حتى 18 من نفس الشهر.

أخبار تهمك

بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ يوم

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 23 ساعة

ريال مدريد يستقبل الصفقات المجانية

منذ ساعة و 18 دقيقة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

منذ ساعة و نصف

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن القائمة السوداء في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يومين

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

رد ناري من حواس على المفتي الأسبق: ما ردده "مستر جمعة" تخاريف وخزعبلات

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة