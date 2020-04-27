قرار جديد من رابطة الدوري الإيطالي بشأن استئناف الكالتشيو

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، اليوم الإثنين، إنه بصدد مراجعة خطة استئناف النشاط الكروي، وأنه سيبذل قصارى جهوده لاستيفاء كل الشروط اللازمة لعودة التدريبات في 18 مايو المقبل.





وأشار غرافينا في تصريحات نشرها الاتحاد عبر موقعه الرسمي: "نعمل على استئناف كرة القدم في أجواء آمنة، وليس لمجرد استئنافها فقط، سنظل على تواصلنا مع المؤسسات بهدف التعاون وتقديم المقترحات، واستلام الملاحظات، وتقديم الحلول".





وأضاف: "وضعت اللجنتان الفنية والطبية بالاتحاد بروتوكولاً صارماً للغاية، مثلما فعلت كل القطاعات التي ترغب في عودة نشاطها، ولكننا مستعدون لتطبيقه وتعديله بعد استلام تعليمات اللجنتين، واللجنة الأولمبية الإيطالية".





وتأتي تصريحات غرافينا بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، عن عودة تدريبات الفرق الرياضية الفردية في 4 مايو المقبل، بينما ستنتظر الفرق الجماعية حتى 18 من نفس الشهر.



