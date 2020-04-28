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أرسنال يعود إلى التدريب الفردي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:30 م
أرسنال
أرسنال
الفجر الرياضي

عادت مجموعة من لاعبي نادي آرسنال الإنجليزي، لخوض تدريبات بمركز التدريب التابع للنادي، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقه في منتصف مارس (آذار) الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، حسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.


وكان النادي اللندني أعلن الأسبوع الماضي، أن مركز تدريبات الفريق المعروف بإسم "لندن كولني" سيكون متاحاً للاعبين مرة أخرى ابتداء من الإثنين، وذلك رغم أن بريطانيا مازلت مغلقة.


وذكرت ميرور أن اللاعبين سيتدربون بشكل فردي تماشياً مع التوجيهات الحكومية، في الوقت الذي يفرض فيه النادي إجراءات صارمة على لاعبيه.

وأضافت أن اللاعبين هيكتور بيليرين وداني سيبايوس وديفيد لويز وإيمليانو مارتينيز وسيدريك سواريس، كانوا أول من وصل إلى مقر تدريبات الفريق، بشكل منفصل، حيث قاد كل واحد منهم سيارته الخاصة.

وكانت منافسات الدوري الإنجليزي توقفت منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.


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