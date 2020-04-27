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شيكابالا يواصل مسيرته المميزة مع الزمالك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:15 م
شيكابالا
شيكابالا
علي خلاف

يترقب عشاق ومحبو الدوري المصري الممتاز، عودة المسابقة المحلية بعد التوقف المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإصابة العشرات.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام محمود عبد الرازق شيكابالا مع هذا الموسم في جميع البطولات وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري
شارك شيكابالا مع الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هذا الموسم في أربعة لقاءات سجل هدف وحيد في شباك الجونة.

- بطولة كأس مصر
شارك قائد الزمالك في بطولة كأس مصر مع الأبيض، في مباراة وحيدة لم يسجل.

- بطولة كأس السوبر المصري
شارك في بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي ولم يسجل، ولكنه رفع كأس البطولة كقائد للفريق الأبيض بعد التغلب على الغريم التقليدي بركلات الترجيح.

- دوري أبطال أفريقيا
وعلى الصعيد الأفريقي شارك في 6 لقاءات سجل هدفين وساعد فريقه في بلوغ دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- كأس السوبر الأفريقي
لم يشارك مع الأبيض في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي إلا أنه حمل لقب البطولة بعد أن تكمن رفاقه من هزيمة بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف.

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