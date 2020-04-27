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أماني كمال تعترف بحبها لهيثم شاكر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:29 م
حب عمري
حب عمري
نور طلعت
اعترفت الممثلة لأماني كمال، بحبها للفنان هيثم شاكر، حيث طلبت منه الزواج وجاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل"حب عمري".

مما جعل هيثم، أن يقدم استقالته ووقف عمله في شركة أماني، لأنه لا يفضل الزواج منها والعمل معها.


جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر، تصدر تريند "جوجل" حيث أصبح الأكثر بحثًا عبر مؤشرات "جوجل" بمسلسله الجديد"حب عمري" خلال الساعات القليلة الماضية ".

كما أشاد الجمهور بدور الفنان هيثم شاكر، معربين عن حماسهم الشديد لمشاهدة باقي حلقات المسلسل..


مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

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