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صن داونز يرد على مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر

رد نادي صن داونز الجنوب إفريقي على أنباء مفاوضات النادي الأهلي مع الأوروجوياني  جاستون سيرينو نجم الفريق.

وقال بيتسو موسيماني مدرب نادي صن داونز في تصريحات تليفزيونية: " الأهلي لم يرسل عرضا لشراء سيرينو حتى الآن، وإذا طلب الأهلي ضم اللاعب سيتم مناقشة الأمر بعد انتهاء الموسم".

وتابع: " سيكون من الصعب للغاية الاستغناء عن أفضل لاعبينا، أعتقد أنه سيكون من الصعب تعويض لاعب بهذه القيمة".

يذكر أن الأهلي يحاول منذ فترة التعاقد مع سيرنيو في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

 

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