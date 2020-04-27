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فيفا يقترح إجراء 5 تبديلات في المباراة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
‭ ‬اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلاً من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة.

وقال "فيفا" إن الفكرة ستساعد في التعامل مع تكدس مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "فيفا" في بيان، أن المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات.

وتابع "كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر إذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك". 

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