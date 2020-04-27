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جمال شعبان: فيروس كورونا رسالة سماوية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:32 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
أمنية فوزي
قال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، إن فيروس كورونا يمنح الدروس وأنه يتعلم منه بعد 30 عام في الطب ولم تقتصر الدروس في العلم والطب واللقاح ولكن تطورت لتشمل دروس في الحياة والأخلاق.

وأضاف "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفيروس رسالة سماوية وكل فرد له رسالته ولا داعي للحزن على اعتبار أنه داء بلا دواء ولكن ثقتي كاملة في إن الدواء قادم واللقاح قادم.

وتابع أنه تم تجربة دواء الملاريا في الصين وفرنسا ومصر كما تقوم اليابان بتجربة دواء افيجان وهناك دواء ثالث أمريكا تراهن عليه.


وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مصر مستشفيات عزل متعافين كورونا الدكتور جمال شعبان اخبار

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