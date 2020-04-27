"مناخير الشاشة".. رامز جلال عن أمينة خليل في "رامز مجنون رسمي"

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استضاف الفنانة أمينة خليل رامز جلال في الحلقة الرابعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" الفنان،بدأت الحلقة ببعض الكلمات التشويقية التي يذكرها "جلال" لجمهوره.





وكان من ضمن الكلمات التي قالها رامز جلال عن الفنانة أمينة خليل "ضيفتنا النهاردة مستعبطة فيها وناس كتير فاهمينها غلط راسمة فيها البنت الكيوت مقضياها تثبيت ونحنحة إحنا هنوريكو البنت الرومانسية لما تتحول لشرشحة..خياشيم الشاشة مناخير الجيل "







برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة أحد النجوم واقناعهم بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يقوم فيه الضيف بالإجابة على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليهم الإعلامية أروى والتي معروف عنها مصداقيتها مع الفنانين ولكن يتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ببعض الصور والتي آخرهم صورة رامز جلال بمظهره المرعب