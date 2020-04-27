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علي ربيع يفصح عن المبلغ الذي معه لبائع الفول في "عمر ودياب"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:48 م
عمرو دياب
عمرو دياب
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يذهب الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر لتوصيل ال30 مليون جنية وعند ذهابهم يخاف الفنان علي ربيع على شنطة المال.

ويقترح الفنان مصطفى خاطر النزول لأكل فول من على العربية، ويفصح الفنان علي ربيع لبائع الفول أن السيارة الخاصة بهم فيها ذهب و30 مليون جنية.

وأثناء أكلهم تشاهدهم سيارة بها بعض الرجال ويشكون بهم أنهم ليس معهم ذهب وأن هذا كمين، ويتشاجر الفنان علي ربيع مع الفنان مصطفى خاطر بسبب تعطل السيارة وعدم وجود بها بنزين، ويطالبه الفنان مصطفى خاطر بالنزول ودفع السيارة.

ويستعين الفنان علي ربيع ببعض رجال لديهم عضلات لدفع السيارة ثم يذهبون للميكانيكي ويقول عمر "براحة على العربية دي فيها وهنا يقاطعه دياب لعدم الافصاح عن المبلغ الذي معهم.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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