علي ربيع ومصطفى خاطر يتعرضان لتثبيت من قبل عصابة.. ويغنون مش هننزل

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يتعرض الفنان علي ربيع والفنان مصطفى خاطر لتثبيت من قبل الرجال الذين قاموا بمساعدتهم ودفع السيارة الخاصة بهم.



ويطمئن الفنان علي ربيع الفنان مصطفى خاطر أن السيارة مصفحة ومهما حاولا اطلاق عليهم النار لا يتضرروا، ويغنون "مش هننزل .. مش هننزل"،ثم يتم التحرك بالسيارة الخاصة بهم عن طريق ونش يحملهم.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.