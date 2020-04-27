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"عيزاه راجل"..تعرف على مواصفات فتى أحلام أمينة خليل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:56 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
بدأت الحلقة الرابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، باستضافة الفنانة أمينة خليل،والذي تم اقناعها أنه برنامج يسمي "كرسي الحقيقة" والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة.

وتم جلوس الفنانة أمينة خليل على كرسي الاعتراف بعد إقناعها بأنها برنامج يمر بثلاث مراحل وهما "الوش الثاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح"،و تم ربط أيديها وأرجلها، وبدأت الإعلامية أروى بطرح الأسئلة ومن أهمها هل ستقومي بفيلم "البدلة" الجزء التاني مع الفنان تامر حسني، ما الذي جذبك لفيلم "122"، وعن مواصفات فتى أحلام أمينة خليل أجابت قائلة "يكون راجل وأطول مني".


يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال، ويذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

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