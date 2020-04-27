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"رامز مجنون رسمي".. أمينة خليل عن فستان رانيا يوسف: "لا يليق"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:04 م
مي مرسي
كانت الفنانة أمينة خليل هي الضحية الرابعة لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال،المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


و قدم الفنان رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور كانت ثانيهما الفنانة رانيا يوسف وكان رد "خليل" قائلة "معرفهاش معرفة شخصية لكن الفستان ده غير يليق"، وكانت الصورة الثالثة صورة الفنان رامز جلال وعندما رأته "خليل تغيرت ملامح وجهها من الرعب.

وتدور أحداث البرنامج حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج ليجيب فيه على بعض الأسئلة الجريئة ويقومو بربط أيديه وأرجله في كرسي، ويتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ليبدأ في معاقبتهم من خلال دوران كرسي الاعتراف في الأستوديو بأكمله ثم مرحلة الصعق بالكهرباء ومرحلة العقرب والثعبان

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