لاتسيو يفتح النار على الحكومة الإيطالية

انتقد المدير الرياضي لنادي لاتسيو، الألباني إيغلي تاري، اليوم الإثنين، الحكومة الإيطالية بشدة بسبب حظر تدريبات فرق كرة القدم حتى 18 مايو (أيار) المقبل، واعتبر أن هناك "تمييزاً" ضد لاعبي الكرة.





وأكد تاري في تصريحات للراديو الرسمي للنادي: "متفاجئون كثيراً من تصريحات رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا، من المفترض أن يكون الرابع من مايو (أيار) المقبل هو موعد استئناف التدريبات، بالوضع في الاعتبار القرارات التي اتُخذت للرياضات الأخرى، نعتقد أن هناك تمييزاً ضدنا".





وتابع: "لا أعلم لماذا مسموح بالتدريب في حدائق عامة وليس في المراكز الرياضية، بهذه الطريقة لا يتم حماية صحة اللاعبين، لا أعلم إلام يهدف سبادافورا ولكنه بهذه الطريقة لا يساعد كرة القدم".





وأعلنت الحكومة الإيطالية الأحد، أن الرياضيين الذين يمارسون الألعاب الفردية سيتمكنون من العودة للتدريبات بدءاً من 4 مايو (أيار) المقبل، وسيتم احترام المسافات الآمنة لتجنب مخاطر العدوى بفيروس كورونا، بينما ستتمكن فرق كرة القدم من استئناف التدريبات في الـ18 من الشهر ذاته.



