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بعد قرار محافظ الغربية.. طبيب طنطا: حصلت على حقي الإداري ويتبقى حقي القانوني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قال الدكتور متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام، إن محافظ الغربية، قرر رفع الإيقاف عن العمل عنه في واقعة الفيديوهات التي ظهر بها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركته مجموعة من الطاقم الطبي، ومتعافين من كورونا، الرقص احتفالا بشفائهم وخروجهم من المستشفى.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه تم التحقيق معه أمس الأحد في واقعة الفيديو، واثبتت نتائج التحقيق مخالفته للإجراءات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أبو رية، أنه معه فريق لمكافحة العدوى بالمستشفى مشهود له بالإتقان والكفاءة بدليل نتيجة المسحات الطبية للفريق الطبي جميعها التي جاءت سلبية وايضًا شفاء نسبة كبيرة من المرضى بالمستشفى.


وقال أبو رية، أنه بذلك يكون قد حصل على 50% من حقه على أرض الواقع، خاصة أنه يشغل منصبه في المستشفى بحكم محكمة برقم 1618، وأن القرار الإداري لا يلغي حكم المحكمة، موضحًا أنه حصل على حقه الإداري فقط ويتبقى حقه القانوني والقضائي.


وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجيش الأبيض هو خط الدفاع الأول فى مواجهة "كورونا"، مؤكدا اعتزازه وتقديره الشديدين بدور الأطباء وهيئات التمريض بمختلف المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار الفيروس.


وقد قرر محافظ الغربية، رفع الإيقاف عن العمل الموقع علي الدكتور متولي أبو رية استشاري الجراحة العامة والمناظير بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، وذلك تقديرًا للدور الفعال والجهود المبذولة من الأطقم الطبية بمستشفيات الغربية، بصفة عامة ومستشفي المنشاوي وإدارة العزل التابعة لها بالمدينة الجامعية بسبرباي، بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى شفاء العديد من الحالات الإيجابية وتحول عدد كبير منها الي سلبية.


أوضح المحافظ، أن نتائج التحقيق قد أثبتت مخالفة الدكتور متولي أبو رية، للإجراءات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


مما استوجب إعطاء الفرصة لقيادة جديدة لإدارة المستشفى لتحقيق أداء أفضل والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتطويرها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.


وكان استنكر الدكتور متولي أبو رية، قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاءه من منصبه وإحالته إلى التحقيق، واصفًا ما حدث بالقرار التعسفي تجاهه.

وأضاف أبو رية، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن قرارا المحافظ لا يتناسب مع الواقع تمامًا، قائلًا: "كان يوجد بالمستشفى 16 مريضًا تعافوا تمامًا، و10 حالات تحولت نتيجتها من إيجابي لسلبي، والمسحات الطبية للفريق الطبي بالكامل جاءت سلبية، مضيفًا أن الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى يتم تنفيذها بحذافيرها.

وأكد أن الحالة النفسية للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى سيئة جدًا، ويوم الواقعة طلب منه الفريق الطبي والمتعافين من كورونا، تنظيم احتفال بسيط لرفع الروح المعنوية.

وأوضح "أبورية"، أنه وافق على الاحتفال، قائلًا: إن ذلك متعارف عليه في جميع البلاد، احتفاءً بشفاء المرضى، وكان الاحتفال عبارة عن أغاني وطنية لرفع الروح المعنوية وبث روح الحماس بين الفريق الطبي.

وتابع: "فوجئت بإقالتي بعدها، رغم أن ما حدث هو تصرف طبيعي ويحدث في جميع أنحاء العالم، خاصة أن الاحتفال تم مع مجموعة من المتعافين تماما من فيروس كورونا، وغير المخالطين لحالات مريضة.

وأضاف أنه توجه للمحافظة صباح اليوم الأحد، بعد أن أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا من 3 بنود نص على الإقالة والإعفاء من المنصب والتحويل للتحقيق والوقف عن العمل لمدة 3 أشهر.


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