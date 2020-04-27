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عاجل.. الحكومة الجزائرية تعلن تمديد العمل بالحجر الصحي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، أنها تمدد العمل بالحجر الصحي حتى يوم 14 مايو المقبل، وذلك من ضمن الإجراءات الاحتزازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، نقلأً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أنها سجلت 7 وفيات و135 إصابة و50 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الكلمات المفتاحية

الحكومة الجزائرية الحكومة الحجر الصحي الجزائرية

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