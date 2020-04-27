"ديه عاملة ضوافرها بقطر".. رامز جلال ينحني ليخلع حذاء أمينة خليل !

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حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وبدأ رامز جلال بسؤال أمينة خليل عن لون شعره فردت عليه قائلة "عاجبني" فقام بضخ اللون على شعرها، وهددته "خليل" قائلة "لو اللون ده جه على لبسي هبهدلك..اشتمني مرة تاني وهتشوف هعمل فيك إيه"، وقام بلف كرسي الاعتراف ليدور الأستوديو بأكمله وصعقها بالكهرباء.



وطلبت منه أمينة خليل بعد ذالك أن يخلع لها الحذاء قبل أن يكمل ما يفعله لأنها تحب هذا الحذاء، وقام رامز جلال بخلع حذائها بالفعل قائلا "أنا عمري ما عملتها فحياتي..ديه عاملة ضوافرها بقطر"، ثم قام بلف كرسي الاعتراف ليدور الأستوديو مرة أخرى وردت "خليل" عليه قائلة "والله ما في راجل يقدر يعمل كدة"