Advertisements

"ديه عاملة ضوافرها بقطر".. رامز جلال ينحني ليخلع حذاء أمينة خليل !

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:08 م
رلنز مجنون رسمي
رلنز مجنون رسمي
مي مرسي
حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وبدأ رامز جلال بسؤال أمينة خليل عن لون شعره فردت عليه قائلة "عاجبني" فقام بضخ اللون على شعرها، وهددته "خليل" قائلة "لو اللون ده جه على لبسي هبهدلك..اشتمني مرة تاني وهتشوف هعمل فيك إيه"، وقام بلف كرسي الاعتراف ليدور الأستوديو بأكمله وصعقها بالكهرباء.

وطلبت منه أمينة خليل بعد ذالك أن يخلع لها الحذاء قبل أن يكمل ما يفعله لأنها تحب هذا الحذاء، وقام رامز جلال بخلع حذائها بالفعل قائلا "أنا عمري ما عملتها فحياتي..ديه عاملة ضوافرها بقطر"، ثم قام بلف كرسي الاعتراف ليدور الأستوديو مرة أخرى وردت "خليل" عليه قائلة "والله ما في راجل يقدر يعمل كدة"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجنون رسمي رامز مجنون رسمى رامز مجنون رامز جلال يخلع حذاء أمينة خليل الفجر أمينة خليل أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

ريال مدريد يستقبل الصفقات المجانية

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من ساعتين

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يومين

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ يوم

الكشف عن القائمة السوداء في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 23 ساعة

رد ناري من حواس على المفتي الأسبق: ما ردده "مستر جمعة" تخاريف وخزعبلات

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

بداية ساخنة.. فيفي عبده: رامز جلال كهربني وهرفع عليه قضية

رامز جلال عن لون شعره: "سابغه في المدابغ"

بكاء غادل عادل بعد كهربتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"

بعد اعتقادها انتهاء المقلب.. غادة عادل تقع في مياه

بعد انتهاء المقلب.. غادة عادل تتعدى على رامز جلال بالضرب

علي معلول يصرخ بسبب مقلب رامز قائلا "والله بكرهك برشا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة