علي ربيع ومصطفى خاطر يلعبان بنك الحظ.. والعصابة تطلق عليهم النار

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، يأخذهم رئيس العصابة ويحاول فتح باب السيارة بشتى الطرق ويقول لهم "أفتحولي الباب ده بأي طريقة".



ويلعب الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر بنك الحظ داخل السيارة والعصابة تحاول في الخارج فتح السيارة لكنهم يفشلون.



وتستخدم العصابة خدعة ذكية لخروجهم يدخلون اليهم خرطوم ماء، ويستسلم كل من عمر ودياب ويخرجون بالفعل ويتم تعذيبهم في براميل ماء، ويعترض الفنان مصطفى خاطر أنهم يعذبوا أكثر من الفنان علي ربيع.



ويسألهم رئيس العصابة عن مكان الذهب الذي معهم ويهددهم أنهم يعلمون مكان بيوتهم، ويمزح دياب معه قائلا "يعني هتروحنا'' ليبدأ في تعذيبهم مرة أخرى.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.