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الفنان محمد محمود يتعرض للسرقة في "عمر ودياب"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
روان هيثم
يذهب رئيس العصابة الى منزل الفنان محمد محمود ليبحث عن الذهب في منزل عمر، بعد ذهابه أولا الى منزل دياب للبحث فيه.

ويفصح لهم الفنان محمد محمود أنه لا يعرف مكان الذهب وأنه يتمنى أن يلقي بعمر في داهية.


وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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