Advertisements

اليمن.. "الصحة" تؤكد: شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء اليوم الاثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، نقلا عن موقع "سبوتنيك".

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعلن رسمياً شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت"، مؤكدة على أن "الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية".

وكانت الصحة اليمنية، قد أعلنت في يوم 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت في شرق اليمن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اليمن

أخبار تهمك

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يومين

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ يوم

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن القائمة السوداء في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعتين

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

ريال مدريد يستقبل الصفقات المجانية

منذ ساعة و 24 دقيقة

رد ناري من حواس على المفتي الأسبق: ما ردده "مستر جمعة" تخاريف وخزعبلات

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أمريكا.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من 554 ألفا

عاجل.. الصحة الإماراتية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

رئيس أمريكي سابق ينتقد قرار "ترامب" حول وقف تمويل الصحة العالمية

سوريا.. "الصحة" تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

المغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة