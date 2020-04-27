اليمن.. "الصحة" تؤكد: شفاء حالة الإصابة الوحيدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء اليوم الاثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، نقلا عن موقع "سبوتنيك".





وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعلن رسمياً شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت"، مؤكدة على أن "الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية".





وكانت الصحة اليمنية، قد أعلنت في يوم 10 أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت في شرق اليمن.



