علي ربيع ومصطفى خاطر يكتشفان سرقتهم في "عمر ودياب"

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أثناء جلوس عمر ودياب سويا في مخبأ العصابة، يقول الفنان مصطفى خاطر للفنان علي ربيع "أول مرة اكتشف ان شعرك بلاستيك مهما بتنزل الماية مبيتبلش".



ثم يقول له الفنان علي ربيع أن دياب ضحى بنفسه وتعذب كثيرا دون الافصاح عن مكان الذهب، ليقول له الفنان مصطفى خاطر أنه بالفعل لا يعرف مكان الذهب ولو كان يعرف مكانه كان أفصح للعصابة عن المكان.



ليتكشفا كل من عمر ودياب أن الذهب ضاع منهم بالفعل، ويأتي مشهد للميكانيكي ويكتشف أنه نسي ارجاع الشنطة الخاصة بهما بعد اصلاح السيارة.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.