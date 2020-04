دليلك الشامل لمواعيد عرض مسلسل فرصة ثانية.. القنوات والترددات

Advertisements

انطلق شهر رمضان وانطلق معه سباق المسلسلات الرمضانية، وكان منها مسلسل "فرصة"، والتي تقدم فيه دور البطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الفنان أحمد مجدي وأيتن عامر، المسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم، إنتاج سينرجي،إخراج مرقس عادل





قصة مسلسل فرصة ثانية

تدور الأحداث حول ملك، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع لها حادثة بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها، حيث بدأ بخيانة الفنان أحمد مجدى لحبيبته ياسمين صبرى والتى ترتبط به عاطفيا، فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا أنها ترفض فيذهب للزواج من الفنانة أيتن عامر، وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بحفل خطوبة ملك "ياسمين صبرى"، وزياد "أحمد مجدى"، بعد قصة حب كبيرة وتستكمل حلقات المسلسل بشكل شيق .



وبعد مرور شهر على الخطوبة شاهدت ملك خطيبها زياد فى أحد المولات مع ريهام "أيتن عامر" لتغضب ملك من المشهد،



ابطال مسلسل فرصة ثانية



يشارك عدد من كواكبه نجوم الفن في المسلسل منهم ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، سارة الشامي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، أحمد الشامي، أشرف زكي، عبير فاروق، إدوارد، محمد جمعة، عمر الشناوي، غفران محمد، عصام السقا

.



القنوات الناقلة لمسلسل فرصة ثانية



يعرض مسلسل فرصة ثانية للفنانو ياسمين صبري عبر شاشة CBC

ON E

ON Drama

DMC

DMC Drama

القناة الأولى المصرية

قناة ART حكايات





موعد عرض فرصة ثانية 2020



ويعرض مسلسل "فرصة ثانية" عبر شاشة

"Cbc" في تمام الساعة الخامسة مساء،

على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا من اليوم التالى والواحدة مساء

ويعرض على قناة "cbc دراما"، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في نفس اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعرض إعادة نفس الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية و 15 دقيقة صباحً.





ويعرض المسلسل أيضا عبر شاشة قناة "ON" في تمام الساعة الحادية عشر و30 دقيقة مساء، على أن تكون الإعادة في اليوم تالي في تمام الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا، والساعة العاشرة و15 دقيقة صباح، وتعرض على قناة "ON Drama"، في تمام الساعة السادسة و30 دقيقة مساء، على أن تكون الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة السابعة صباحا و الثانية عشر مساء.



ويأتي المسلس على قناة "DMC"، في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء، وعلى أن تكون الإعادة لنفس الحلقة في اليوم التالي الساعة السادسة ونصف صباح، كما تعرض على قناة "DMC Drama"، الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة لنفس الحلقة في اليوم التالي الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحًا، والساعة الخامسة و 15 دقيقة مساءً.





ويأتي المسلسل على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الرابعة صباحا.



ويأتي على قناة ART حكايات في تمام الساعة التاسعة مساءا ويعاد في اليوم التالي الساعة الواحدة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة مساءا



ترددات القنوات



1- قناة ART حكايات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12034

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



2- قناة dmc drama

معدل الترميز: 27500

التردد: 11449

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: DMC



3- تردد قناة DMC

معدل الترميز: 27500

التردد: 11450

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: DMC Drama



4- القناة الأولى المصرية

معدل الترميز: 27500

التردد: 11765

11766

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



5- تردد قناة ON E



10854 – 27500- أفقي -6/5- نايل سات



12053- 27500 – رأسي - 6/5- نايل سات



6- تردد قناة ON drama



10853 – 27500 – أفقي - 6/5- نايل سات







12206- 27500 – عمودي-6/5- النايل سات