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تعيين مدير جديد لمنطقة شرق المتوسط للبنك الأوروبى

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:14 م
البنك الاوربى لاعادة الاعمار
البنك الاوربى لاعادة الاعمار
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تعيين فيليب تير وورت مديراً لمنطقة شرق المتوسط​​، ليقود عمليات البنك المستقبلية فى الأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وذكر بيان للبنك أن تير وورت سيبدأ العمل في منصبه الجديد فى أول يوليو 2020، متخذاً من الأردن مقراً له تحت إدارة الألمانية هايكه هامجارت، التي تم تعيينها مديراً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط فى 2019.

وبهذه المناسبة قال تير وورت: "يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية الجديدة لمواصلة وتوسيع نطاق العمل المهم الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة ومواصلة الجهود العظيمة التي قام بها سلفي. وسنركز في البنك على دعم القطاع الخاص في التغلب على جائحة فيروس كورونا، ولهذا فإننا نعتبر شراكتنا القوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين أمراً بالغ الأهمية. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك راسخ في المنطقة، وأتطلع إلى البناء على أسسنا القوية".

انضم تير وورت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2009، حيث شغل منصب رئيس مكتب البنك في منغوليا ومقره العاصمة أولان باتور. وفي عام 2013، تم تعيينه مديراً لمكتب البنك في مصر، حيث وضع الأسس لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وانتقل بعدها بأربع سنوات إلى مدينة لندن ليعمل مديراً لتطوير الأعمال.
وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقلد تير وورت مناصب عليا في عدة بنوك هولندية وشركات متعددة الجنسيات في هولندا وبلجيكا وسويسرا وروسيا.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط العام 2012، واستثمر حتى الآن أكثر من 11.5 مليار يورو في المنطقة انطلاقاً من المغرب وصولاً إلى الأردن. ويعمل البنك على تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية مع مزيج من الاستثمار والمشاركة في السياسات. ويركز البنك على دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الأعمال الزراعية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية ودعم الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
 

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منطقة شرق المتوسط البنك الاوربي لاعادة الاعمار البنك الاوربي

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