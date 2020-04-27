Advertisements

بسبب كورونا.. نيويورك تلغى الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها قررت إلغاء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، التي كانت مقررة يوم 23 يونيو المقبل بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم ولا نيويورك أندريو كوومو، تسجيل 337 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17303 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيويورك كورونا الحزب الديمقراطي الانتخابات

أخبار تهمك

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يومين

ريال مدريد يستقبل الصفقات المجانية

منذ ساعة و 24 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

منذ أقل من ساعتين

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من حواس على المفتي الأسبق: ما ردده "مستر جمعة" تخاريف وخزعبلات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميد يُصارع الأهلي على ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعتين

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن القائمة السوداء في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تجاوز عدد وفيات كورونا في نيويورك حاجز 10 آلاف حالة

نيويورك تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. دبي تلغي أكبر معارض السفر والسياحة

حاكم نيويورك: تسجيل 478 وفاة جديدة بفيروس كورونا

نيوريوك تسجل 422 حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا

حاكم نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن مكان مجيء إصابات كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة