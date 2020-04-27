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بعد انهيارها أمام جثمان ناهي.. الجمهور يشيد بأداء سارة أبي كنعان في رابع حلقات بالقلب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:15 م
بالقلب
بالقلب
لمياء علي
انطلقت منذ قليل الحلقة الرابعة من المسلسل اللبناني بالقلب من بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.

شهدت الحلقة اليوم أحداثًا صعبة ومؤثرة بعد وفاة ناهي برصاصة طائشة أمام منزله وبعد وفاته تنهار عروسته ديانا وتجسد شخصيتها الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان.

وبعد تقديمها مشهدًا رائعًا في المستشفى وانهيارها أمام جثمان ناهي، أشاد الجمهور ببراعة سارة في التمثيل وقالوا إنها أبكت قلوبهم خلال الحلقة واصفين إياها بالممثلة الكبيرة.

وشهدت الحلقة الرابعة أحداثًا مشوقة ومؤثرة للغاية بعدما اكتشفت ديانا أن زوجها قد توقفت خلايا المخ لديه عن العمل ولكنه فقط يعيش اكلينيكيًا بالأجهزة، وعندما يخبرها الطبيب بذلك تقول له أن يتركه على الأجهزة لان قلبه يدق ومازال يعمل ولكنه يصدمها بأنه توفى وفقط يعيش بالأجهزة.



وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الرابع على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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