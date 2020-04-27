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نصائح مهمة وألعاب خاصة للأطفال تساعدهم على البقاء في المنزل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:15 م
ألعاب
ألعاب
مارينا بشارة
تفشى فيروس كورونا أو ما يعرف باسم فيروس الكوفيد 19، في أنحاء العالم، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق في جميع الدول، حيث حصد الأرواح بالآلاف، وأصاب الآلاف به يوميا، ليصل إجمالي المصابين إلى 2 مليون مصاب. 

وأطلق المحرك العالمي "جوجل" اليوم الاثنين، تطبيقا عن الألعاب في الإشعارات المبتكرة الرائجة، لكي يسهل على الطفل البحث عن الألعاب خلال فترة الحظر والعزل الطبي، الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، ولدعم حملة البقاء في المنزل، للحد من انتشار جائحة الفيروس.

وترصد "الفجر" مجموعة نصائح والعاب لتساهم في تسلية الطفل أثناء بقاءه في المنزل:

الرسم:

ينصح الخبراء بتنمية موهبة الرسم لدي الأطفال خاصة الأطفال المتميزون فيها، فهي تساهم في زيادة القدرات الذهنية وانخفاض حالة الخوف والقلق، التي يواجها الطفل بسبب العزل الحالي، فينبغي على الأم مشاركة الطفل في الرسم، لتساعده على تكيف مع الظروف الحالية.

قراءة القصص:

وأكد المتخصصون في التربية وعلم النفس على ضرورة قراءة القصص القصيرة للأطفال بشكل يومي، حيث تعتبر القصة مصدر هام لتنشئة الطفل على القيم والمبادئ الصحيحة، التي تؤثر بشكل جذري في تشكيل شخصيات الأطفال وتطورها، فتشتمل على محتوى مناسب لعمر الطفل ومستواه العقلي، وتراعي بناء القيم والمثل العليا والفضائل، عبر تسلسل الأحداث والشخصيات.

كما تعزز عملية قراءة القصص للأطفال من تطوير قدرات الطفل على الاستماع والتحدّث مع الآخرين، وتشجعهم على عملية التعليم من خلال طرق البحث المتعددة، لان الوقت الذي يقضيه الأهل مع أطفالهم في قراءة القصص، تساعد الطرفين على بناء جسور أقوى وأوضح بينهما عبر اكتشاف الأهل مواهب أبنائهم وقدراتهم.

ألعاب ذكاء:

ويوجد الكثير من الألعاب المبتكرة للأطفال في جميع مراحل النمو، وتتوافق مع مراحل نموهم المختلفة، وتساعد على تنمية ذكائهم وقدراتهم الحركية واللفظية والحسية، كما تزيد من مهارات الأطفال في قدرة حل المشكلات، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية.

وينصح بمساعدة الطفل على اختيار ألعاب تناسب عمره، ولقضاء وقت ممتع خلال الفترة الحالية.

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