دليلك الشامل لمواعيد عرض مسلسل النهاية.. القنوات والترددات

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انطلق شهر رمضان وانطلقت مع مارثون المسلسلات الرمضانية، بعديد من المسلسلات المميزة، وكان منها مسلسل "النهاية"، الذي كان له النصيب الأعلى من محركات بحث جوجل، والذي يقدم فيه دور البطولة الفنان يوسف الشريف .



قصة مسلسل النهاية



تدور قصة مسلسل النهاية في عام 2120 بالقدس، يحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه، المسلسل إخراج ياسر سامي تأليف عمرو سمير عاطف







ابطال مسلسل النهاية

يوسف الشريف في دور زين

عمرو عبدالجليل في دور عزيز

ناهد السباعي في دور رضوى

سهر الصايغ في دور صباح

محمود الليثي في دور سعادة

محمد العمروسي في دور يسر

أحمد وفيق،

محمد لطفي،

شريف منير

سارة عادل

أحمد مجدي





موعد عرض لمسلسل النهاية



يعرض مسلسل "النهاية " خلال شهر رمضان الكريم على قناة "ONE"، في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة، وفي تمام الساعة الحادية عشر و 15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعلى على أن تكون الإعادة الأولى في اليوم التالي الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية ستكون الساعة الثانية مساء، ويعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة الحادية عشر ونصف، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثالثة و خامسة عشر دقيقة صباحا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الخامسة مساء، والساعة الثامنة مساء.



ترددات القنوات



1- تردد قناة ON E



10854 – 27500- أفقي -6/5- نايل سات



12053- 27500 – رأسي - 6/5- نايل سات



2- تردد قناة ON drama



10853 – 27500 – أفقي - 6/5- نايل سات







