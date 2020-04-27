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بعد تغيير خريطة مسلسلاتها.. تعرف على المواعيد الجديدة لمسلسل "اللعبة" علي mbc مصر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"تعرف علي المواعيد الجديدة لمسلسل "اللعبة" علي mbc مصر بعد تغيير خريطة العرض للمسلسلات "

قامت إدارة قنوات mbc مصر بتعديل خريطة عرض المسلسلات، أخص بالذكر،"مسلسل اللعبة" وهو مسلسل بطولة "شيكو" وهشام ماجد، الذي كان يعرض الساعة السابعة والنصف لتتغير مواعيد عرضة، للساعة الثامنة والربع مسائاً وذلك بسبب كثرة الإعلانات الدعائية على كل من برنامجي "رامز مجنون رسمي"، ويقدمه الفنان رامز جلال، وبرنامج المسابقات "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا.

يذكر ان مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في العمل ،هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني ".

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