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بينهم امرأة.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الشرقية.. والإجمالي يرتفع لـ 66 مصابًا
الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:22 م
سمر السيد
سجلت محافظة الشرقية "اليوم" 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمركز بلبيس ليرتفع إجمالي المصابين في المركز لـ 13 مصابا ويبلغ العدد الإجمالي في المحافظة 66 مصابا.
وأفاد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية أنه تم تسجيل حالات ثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا وجرى نلقهم إلى مستشفيات عزل خارج المحافظة وهم كل من" ع م ع " عامل في مصنع جبنة و"و"ف ش " ربة منزل و"م ع " سائق.
وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه جرى عزل 25 منزلا يقطن فيهم 75 أسرة بإجمالي 263 فرد احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الطب الوقائي أجرى فحوصات لجميع المخالطين كما جرت أعمال تطهير وتعقيم للمنازل والشوارع المحيطة بها.
وكان الدكتور ممودح غراب محافظ الشرقية أعلن أن إجمالي المصابين حتى أمس 63 مصابا في عدة مراكز بالمحافظة، مضيفا أنه جرى عزل 177 منزلا يقطن بهم أكثر من 949 شخص من المخالطين للمصابين وذلك لمدة 14 يوما احترازيا تحسبا لظهور أعراض بالفيروس على أي منهم. وأشار إلى أنه يتم تزويد الأسر باحتياجاتهم من الدواء والغذاء.
وأفاد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية أنه تم تسجيل حالات ثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا وجرى نلقهم إلى مستشفيات عزل خارج المحافظة وهم كل من" ع م ع " عامل في مصنع جبنة و"و"ف ش " ربة منزل و"م ع " سائق.
وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه جرى عزل 25 منزلا يقطن فيهم 75 أسرة بإجمالي 263 فرد احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الطب الوقائي أجرى فحوصات لجميع المخالطين كما جرت أعمال تطهير وتعقيم للمنازل والشوارع المحيطة بها.
وكان الدكتور ممودح غراب محافظ الشرقية أعلن أن إجمالي المصابين حتى أمس 63 مصابا في عدة مراكز بالمحافظة، مضيفا أنه جرى عزل 177 منزلا يقطن بهم أكثر من 949 شخص من المخالطين للمصابين وذلك لمدة 14 يوما احترازيا تحسبا لظهور أعراض بالفيروس على أي منهم. وأشار إلى أنه يتم تزويد الأسر باحتياجاتهم من الدواء والغذاء.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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