في الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس" تشاجر رضوان وأخوته

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بدأت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



ودارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"حول تشاجر "رضوان" مع "فتحي" وباقي أشقاءه بعدما علموا في الحلقة السابقة أن والدهم قبل وفاته كتب كل ممتلكاته لرضوان،ثم يتركهم "رضوان" ويأخذ زوجته لمنزله.



ثم تبدأ نجلاء بدر بالحديث مع زوجها لتعرف منه حقيقة عما إذا كان والده كتب له كل شئ قبل وفاته،ليؤكد لها صحة ذلك الكلام وتطلب منه أن يعطي اخواته حقهم حتى وإذا لم يترك لهم والدهم شيئًا.



ثم تحدث مشاداة كلامية بين "عادل" أحمد داش و"فتحي "، وتبدآ دنيا عبد العزيز في الحديث مع زوجها فتحي وباقي اشقاءه لتخبرهم أنهم لابد أن يقوموا بمراجعة أنفسهم ليعرفوا سبب قيام والدهم بكتابة كل ممتلكاته لرضوان،ليجبرها زوجها على عدم الحديث في ذلك الأمر.



ويطلب "عبد المحسن" إدوارد من "فتحي "المكوث عندهم بسبب أنه أخبر زوجته عظيمة بأنه سيقوم بتطليقها ولا يجد مكان لكي ينام فيه لكنه يرفض.



ثم تطلب "علا" من "رضوان" أن يذهب معها لبيت "هاشم" زوجها السابق لأنها تحتاج بعض الأوراق الموجودة في منزلها،ويطلب منها رضوان أن تقوم بعمل بدل فائد منعًا للمشاكل لكنها ترفض،لكنه يقتنع بالذهاب معها.





وتبدأ "عبير" رحاب الجمل بالحديث مع أشقائها لتخبرهم بأنها لن تتنازل عن حقها،



والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة.