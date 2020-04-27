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والدة ويزو تأتي لها بفسيخ في الصباحية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:29 م
ويزو
ويزو
نادين نجدي





إنطلقت الآن الحلقة الرابعة من مسلسل "رجالة البيت" الذي يُبث على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً، بدأت الحلقة بمشهد ويزو وهي تشتكي لحماتها من زوجها أكرم حسني بسبب قلة المال وأنه لا يريد أن يعمل، لكي يتحمل مسؤلية البيت.


وكان في المشهد التالي أحمد فهمي وأكرم حسني يأكلوا فسيخ و كانو يمزحوا سوياً، فدخل عليهم كل من عارفة عبد الرسول و ويزو، كانو يمزحان معهم ويتشاجرو معهم بسبب أكلهم للفسيخ، فقالت ويزو أن والدتها أتت بفسيخ لها في صباحيتها هي وأكرم حسني، وصارو يتمازحون

وتعرض الحلقة الرابعة مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc" الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.

وتعرض على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنانة ويزو وعارفة عبدالرسول وبيومي فؤاد واحمد فهمي وأكرم حسني.

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