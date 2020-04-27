غدًا.. وزارة الزراعية توقع بروتكول مع "فاكسيرا" لإنتاج لقاح إنفلونزا الطيور

يشهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الطبية (فاكسيرا) .





والبرتوكول يهدف إلى إنتاج اللقاحات البيطرية لإنفلونزا الطيور.









وقال دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحصين 26 مليون طائر، وقبل توزيع الطيور على الأهالي أو المربين يتم تحصينها، فضلًا عن وجود معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والذي يقوم بتحضير مصل مباشر لأي نوع إنفلونزا يظهر.





وتابع: "الوزارة قامت بتطهير وتعقيم 7500 منشأة ضد فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، موضحا أن كل عمليات التطهير التي قامت بها الوزارة كانت بالمجان".







