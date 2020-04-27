بديع أبو شقرا مفاجأة آخر مشاهد الحلقة الرابعة من مسلسل بالقلب.. والجمهور: أكيد هو اللي قتل ناهي

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انطلقت منذ قليل الحلقة الرابعة من المسلسل اللبناني بالقلب من بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.



وتصاعدت الأحداث خلال الحلقة بعد وفاة ناهي، وقررت ديانا زوجته بأن ترفع صوتها وتناقش قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات والذي يروح ضحيته عدد كبير من الشباب.



وتشارك في معرض عالمي وتكون هي اللبنانية الوحيدة التي تتواجد فيه، وخلال المؤتمر تصعد وتخبر كل الموجودين بقصتها المؤلمة وكيف فقدت زوجها وحياتها بعد أيام من زفافهما، وفجأة يدخل الفنان اللبناني بديع أبو شقرا في أول ظهور له بالعمل ويبتسم لها.



وبعد ظهوره الأول بالمسلسل، دشن الجمهور عدة تغريدات أعربوا من خلالها عن تحمسهم الشديد لمعرفة الحكاية التي يخفيها واتهمه البعض بأنه هو الذي قتل ناهي.



وبعد تقديمها مشهدًا رائعًا في المستشفى وانهيارها أمام جثمان ناهي، أشاد الجمهور ببراعة سارة في التمثيل وقالوا إنها أبكت قلوبهم خلال الحلقة واصفين إياها بالممثلة الكبيرة.



وشهدت الحلقة الرابعة أحداثًا مشوقة ومؤثرة للغاية بعدما اكتشفت ديانا أن زوجها قد توقفت خلايا المخ لديه عن العمل ولكنه فقط يعيش اكلينيكيًا بالأجهزة، وعندما يخبرها الطبيب بذلك تقول له أن يتركه على الأجهزة لان قلبه يدق ومازال يعمل ولكنه يصدمها بأنه توفى وفقط يعيش بالأجهزة.







وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الرابع على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.