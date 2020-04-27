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الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يحاول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التدخل لخطف صفقة مفاجأة لصالح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفوضت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء الخطيب ليقوم بإنهاء صفقة باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي.

وسيبدأ الخطيب الفترة القادمة في الدخول في مفاوضات  مع إدارة الدروايش لإقناعهم ببيع المحمدي إلى الأهلي في الصيف.

ويدرس الأهلي تقديم عرض ضخم إلى الإسماعيلي عبارة عن مقابل مادي بالاضافه إلى عدد من اللاعبين المعارين مقابل الحصول على خدمات باهر المحمدي.

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