دينا الشربيني ترقص مع رجاء الجداوي في "لعبة النسيان" (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربيني عدد من الأحداث الهامة، حيث شهدت الحلقة دخول رجاء الجداوي في وصلة رقص مع "رقية" التي تجسد دورها دينا الشربيني وعدد من صديقاتها وهن يرقصن على أنغام أغنية لـ"حماقي"، ولكنها أوهمتهن بتعنيفهن ثم بادلتهن الرقص والضحك.

أحداث المسلسل

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.

القنوات الناقلة

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات "mbc مصر" الساعة 10:00 مساءً و4 والنصف عصرًا على "mbc مصر"، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة "mbc مصر 2"، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.