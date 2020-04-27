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في رابع حلقات "البرنس".. رضوان يعتدي على هاشم ورجوع عبد المحسن لعظيمة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:39 م
البرنس
البرنس
هبة أحمد
عرضت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

ودارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس"حول توسل "عبد المحسن" إدوارد لوالدته انعام الجريتلي لكي تسمح له بالمكوث عندها في منزلها بسبب تشاجره مع "عظيمة"بدرية طلبة وتهديده بطلاقها لكنها ترفض احترامًا لرغبة والده،وتقوم بطرده.

إحضار "رأفت "أحمد فهيم لزوجته "عبير" لمبلغ 100 ألف جنيه لكي تقوم بالحفاظ عليهم حتى يتمكن من التكملة عليهم لإحضار شقة خاصة بهم حتى لا تجلس في بيت رضوان.

ذهاب "عبد المحسن" إدوارد لزوجته عظيمة واعتذارها له لكي يستطيع النوم في شقتها.

ذهاب رضوام وعلا لبيت زوجها السابق" هاشم" من أجل إحضار الأوراق الخاصة بها لكنه يرفض دخولها للمنزل فيقوم رضوان بضربه وتهديده بالسلاح حتى تتمكن من احضار الأوراق الخاصة بها،وبعد ذلك يكشف له أن المسدس لم يكن حقيقيًا وأنه استعاره من نجله.

والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة.

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