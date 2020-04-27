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برعاية الرئيس "السيسي".. مفاجأة سارة من "المتحدة" إلى أهالي "الأسمرات" و"غيط العنب" و"روضة السيدة"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تشارك المتحدة للخدمات الإعلامية في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توزيع ٣٠ ألف كرتونة رمضانية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.

 

ويقول المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي أن مجلس إدارة المتحدة برئاسة الأستاذ تامر مرسي قرر إرسال  قافلة سيارات تحمل مستلزمات رمضان وتوزيعها في مناطق " الاسمرات " و"روضة السيدة" و"غيط العنب".

 

وتأتي هذه المشاركة الرمزية تقديرا من المتحدة للجهود التي يتم بذلها في هذه المبادرة العظيمة التي تهدف لتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.

 

كما تقوم قافلة المتحدة باستكمال الدور الذي لعبته مؤخرا في الدعم المعنوي للمصريين وإشاعة أجواء رمضان المبهجة ووفقا للإحترازات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا على مستوى الدولة، كما تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى. وتتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا .

 

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