وزير الصحة يشكر الملك سلمان وولي العهد على دعمهم الكبير





قدّم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، الشكر إلى ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.





وقال الربيعة: إن "رفع منع التجول جزئيًّا تم بناء على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية".





وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة، وسجلت الوزارة 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة، فيما سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.



