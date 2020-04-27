"عبدالمجيد" يُطلق مبادرة "أبناؤنا في القلب" لرعاية الأيتام من أبناء الصحفيين

جدد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، مطالبته لنقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بتخصيص حساب بنكي للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، لصالح مبادرة "أبناؤنا في القلب"، لصالح الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين.





وقال "عبدالمجيد" في بيان له: "أجدد طلبي الذي تقدمت به، في ٩ إبريل الجاري، فليس هناك وقت يكون أبناؤنا أحوج فيه لتفعيل تلك المبادرة من ذلك الوقت، خاصة مع وفاة عدد من الزملاء، آخرهم الزميل محمود رياض، لنقدم ما ينبغي علينا تقديمه كنقابة وكأسرة صحفية، لأبنائنا، الذين يستوجب علينا، أن نضعهم في قلوبنا، وقائمة أولوياتنا".





وكان "عبدالمجيد" قد تقدم بطلب لفتح حساب رسمي، لتمكينه من تقديم الرعاية الاجتماعية للزملاء، في ٩ إبريل الجاري، جاء نصه كالتالي:





الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،،،





في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وفي القلب منه مصر، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وما لها من آثار اقتصادية سلبية، وانطلاقًا من الدور الجوهري للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بشقها الاجتماعي، أقترح الآتي:

١- إطلاق مبادرة «أبناؤنا في القلب»، وهي مبادرة تستهدف رعاية الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين، ممن هم في سن الطفولة، أو لم ينتهوا من مراحل الدراسة.

٢- آلية التفعيل:

أ- تخصيص مبلغ دعم من النقابة لهم بمناسبة شهر رمضان.

ب- فتح رقم حساب بنكي بالنقابة لصالح أبناء الزملاء، الذين توفاهم الله، ليتاح للزملاء الصحفيين ميسوري الحال المساهمة في رعاية أبناء زملائهم.

ج- كفالة اليتيم بمبلغ يتم تحديده، وفق دراسة طبيعة الحالة ومصادر دخل الأسرة، المستحقة.

جعلنا الله جميعًا عند حسن ظن الزملاء، وفي عون كل من ضاقت بهم السبل.