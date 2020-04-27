Advertisements

"عبدالمجيد" يُطلق مبادرة "أبناؤنا في القلب" لرعاية الأيتام من أبناء الصحفيين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:46 م
أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية
أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية
ميسون أبو الحسن

جدد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية، مطالبته لنقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بتخصيص حساب بنكي للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، لصالح مبادرة "أبناؤنا في القلب"، لصالح الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين.

وقال "عبدالمجيد" في بيان له: "أجدد طلبي الذي تقدمت به، في ٩ إبريل الجاري، فليس هناك وقت يكون أبناؤنا أحوج فيه لتفعيل تلك المبادرة من ذلك الوقت، خاصة مع وفاة عدد من الزملاء، آخرهم الزميل محمود رياض، لنقدم ما ينبغي علينا تقديمه كنقابة وكأسرة صحفية، لأبنائنا، الذين يستوجب علينا، أن نضعهم في قلوبنا، وقائمة أولوياتنا".

وكان "عبدالمجيد" قد تقدم بطلب لفتح حساب رسمي، لتمكينه من تقديم الرعاية الاجتماعية للزملاء، في ٩ إبريل الجاري، جاء نصه كالتالي:

الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،،،

في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وفي القلب منه مصر، في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وما لها من آثار اقتصادية سلبية، وانطلاقًا من الدور الجوهري للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بشقها الاجتماعي، أقترح الآتي:

 

١- إطلاق مبادرة «أبناؤنا في القلب»، وهي مبادرة تستهدف رعاية الأيتام من أبناء الزملاء الصحفيين، ممن هم في سن الطفولة، أو لم ينتهوا من مراحل الدراسة.

 

٢- آلية التفعيل:

أ- تخصيص مبلغ دعم من النقابة لهم بمناسبة شهر رمضان.

ب- فتح رقم حساب بنكي بالنقابة لصالح أبناء الزملاء، الذين توفاهم الله، ليتاح للزملاء الصحفيين ميسوري الحال المساهمة في رعاية أبناء زملائهم.

 

ج- كفالة اليتيم بمبلغ يتم تحديده، وفق دراسة طبيعة الحالة ومصادر دخل الأسرة، المستحقة.

 

جعلنا الله جميعًا عند حسن ظن الزملاء، وفي عون كل من ضاقت بهم السبل.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة مفاجأة للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ يوم

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ يوم

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ نصف ساعة

بسبب "رامز مجنون رسمي".. بيان عاجل لمستشفى العباسية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستقبل الصفقات المجانية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الكشف عن القائمة السوداء في ريال مدريد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

منذ حوالي 6 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ يوم

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يومين

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

04:58 م

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

اليابان تعتمد علاجًا جديدًا لفيروس كورونا

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة