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الأهلي يبدأ التحرك لضم نجم هجوم بيراميدز

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم البوركيني إيريك تراوري مهاجم بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ويستعد الأهلي للدخول في مفاوضات جادة الفترة القادمة مع تراروي ومع مسئولو بيراميدز لضم اللاعب في الصيف القادم.

ويتوقف بدأ مسئولو الأهلي في التفاوض مع تراوري وبيراميدز على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقعلة الحمراء وموقفه من ضم اللاعب من عدمه.

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