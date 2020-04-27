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البنك الدولى يساعد 64 دولة للتصدى لكورونا بـ 196 مليون دولار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:52 م
البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولى، اليوم الاثنين، إنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم إلى 64 من دول العالم الأكثر فقرا التي أعلنت عن حالات للإصابة بكوفيد-19، لمساعدتها فى التصدي للمرض السريع الانتشار.

وستأتى هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ للأوبئة، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا والذى قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتقديم تمويل سريع للدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض.

وقال البنك الدولى، إن حزم التمويل ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة، وسيجرى اعطاء أولوية للدول المصنفة على أنها هشة أو تعانى صراعات.

وأضاف أن الأموال ستساعد الدول في تمويل معدات طبية أساسية وحيوية لانقاذ الأرواح ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية وأيضا لدعم عمال الصحة في خطوط الأمامية للأزمة.

وستضاف هذه الأموال إلى تعهد البنك الدولى بتقديم 160 مليار دولار لمحاربة كوفيد-19.

وبرنامج التمويل الطارئ للأوبئة مصصم ليغطي ستة فيروسات تعتبر الأكثر ترجيحا للتسبب في الجائحة.

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