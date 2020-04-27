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آيتن عامر تحرق لأحمد فهمي وأكرم حسني بضاعة تجارتهم الجديدة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:34 م
آيتن عامر
آيتن عامر
نادين نجدي


عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "رجالة البيت" الذي يذاع على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً.

وكان المشهد السابع يبه كل من أكرم حسني وأحمد فهمي وهم يتقاسموا المال الذي إكتسبوه من تجارة اللبان، فآتى طفل صغير وهم يتقاسموا وقال لهم البضاعة تحترق.


ذهب كل من فهمي وحسني وأخذو يتحسبنوا على عى آيتن عامر "المعلة سمارة" لأنها هي الوحيدة التي يتنافسوها في السوق.



يشار أن مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، و هو بطولة كل من أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وآيتن عامر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف في كل حلقة .

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