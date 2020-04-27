سعر صادم لحذاء أمينة خليل في حلقة "رامز مجنون رسمي"

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استضاف الفنان رامز جلال النجمة أمينة خليل في الحلقة الرابعة من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" الساعة ال6:30 مساء.



وحرصت "خليل" أثناء الحلقة على خلع حذائها وطلبت من رامز جلال خلعه لها قائلة "أنا بحبه وغالي جدا"،ولبى "جلال" طلبها وبالفعل انحنى رامز جلال لخلع حذاء أمينة خليل.



ولكن مالا يعرفه البعض تكلفة حذاء الفنانة أمينة خليل وهي 863 دولار،وهو حذاء من الماركة العالمية " FARFETCH".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للقطة خلع رامز جلال لحذاء أمينة خليل، وسعر الحذاء الذي أصرت "خليل" على خلعه.