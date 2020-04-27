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والد الشهيد خالد المغربي: تنبأت لابني بالشهادة (فيديو)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد المغربي، والد الشهيد النقيب خالد المغربي، إن نجله الشهيد خدم في سيناء لمدة 3 سنوات، وكان بطل من أبطال سيناء، معلقا: "الشهيد كان عايز يلتحق بالحربية وخاصة سلاح الصاعقة، وكان نفسه يخدم في سيناء".

وأشار "المغربي"، خلال حواره عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه كان يشعر أن ابنه سيكون شهيدا، مضيفا: "كنت بقول لابني أهل والدتك أنك هتكون شهيد، وكنت متنبأ له بالشهادة"، مشيدا بمسلسل الاختيار الذي يقدم سيرة الشهيد أحمد المنسي، كاشفا أن المسلسل سيلقي الضوء على نجله وقصة بطولته.

وأوضح والد الشهيد النقيب خالد المغربي، أن خالد تزوج قبل استشهاده بثلاث 3 شهور، مضيفا: "زوجته كانت حامل وجابت خالد الصغير".

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.

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مسلسل الإختيار خالد المغربي الإختيار أول أيام رمضان أحمد عوضي

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