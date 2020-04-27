بيان عاجل من نقابة الإعلاميين لقناة MBC: إحترموا مشاعر الجمهور

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، بيانًا عاجلًا منذ قليل، أكدت فيه متابعتها عن كثب، ما يحدث ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمة الفنان رامز جلال، على شاشة قناة MBC مصر، مؤكدة أنه تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة، والضوابط المهنية والذوق العام المصري، بل يساعد على ترسيخ العنف، وإهداره للحقوق الإنسانية؛ فبدلًا من تكريمها والعمل على العلو من شأنها، قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها، والإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدينـ، خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية.





وقالت النقابة في بيانه، إن ذلك يأتي من منطلق المؤوولية الملقاة على عاتقها، بشأن ضبط المشهد الإعلامي، بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، وذلك خلال أيام شهر رمضان الكريم.





وأهابت نقابة الإعلاميين، نقيبًا ومجلسًا، بقنوات MBC، بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم، لما يعرض على شاشتها، باعتبارها من أكبر القنوات في الوطن العربي.





كما أهابت النقابة، بضيوف البرنامج، البعد عن متابعة مثل هذه البرامج، لما في ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجومًا كلًا فى مجال تخصصه.



وكان قد أعلن صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الرصد ستقوم غدًا بتفريغ باقي حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر، والتي أُذيع منها حتى الآن 4 حلقات، وذلك بعد عدد من الشكاوى التي تلقتها لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي.





وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية، إن هذه الشكاوى تضمنت اعتراضًا على العنف في أداء البرنامج، بالإضافة إلى التنمر على الضيوف، بشكل يخالف الأخلاق والآداب العامة للمجتمع المصري، مؤكدًا أن اللجنة والمجلس سيتخذ في اعتباره خلال متابعة الحلقات، البلاغ الذي تقدمت به الأمانة العامة للصحة النفسية للنائب العام، اليوم، ضد البرنامج، واتهمته بالعنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، بالإضافة إلى التلذذ بالآلات التي يسببها للآخرين، مما يسبب أذى نفسي للضيف والمشاهد أيضًا.





وأضاف "الصالحي" أن البرلنامج يواجه عقوبات من المجلس، وذلك بعد أن تنتهي لجنتا الرصد والشكاوى من تقاريرها، ومتابعة الحلقات، ورفع التقرير للمجلس لاتخاذ ما يلزم، مؤكدًا أن المجلس يعمل على التزام البرامج والمسلسلات بالذوق العام والأخلاقيات المجتمعية وعدم إيذاء مشاعر الجمهور.





ومن المقرر أن تعقد لجنتي الشكاوى والرصد، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لهما، لمتابعة رصد وتقييم مسلسلات وبرامج شهر رمضان، بالإضافى إلى بحث عالشكاوى المُقدمة ضد عددٍ من المسلسلات والبرامج.