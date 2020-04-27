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حان وقت الرحيل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


قرر واحد من نجوم نادي الزمالك في الفترة الاخيرة الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر عمر السعيد مهاجم الزمالك على على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار السعيد بالرحيل عن صفوف النادي الأبيض في الصيف القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم الاعتماد عليه ومشاركة مصطفى محمد بشكل أساسي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عمر السعيد في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله عن الزمالك بالفعل وأبرزها وادي دجلة والمقاولون العرب والمصري البورسعيدي.

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